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食衞局醫委會研海外醫生增來港

2019-02-14 列印
　　冬季流感高峰期持續，醫管局人手嚴重不足，導致前線醫護人員壓力爆煲，公眾再次要求醫學界放寬限制海外醫生來港執行。食衞局局長陳肇始昨天表示，有很多海外醫生都希望透過有限度註冊來港執業，未來將會與醫務委員會商討，如何提升誘因，吸引海外醫生來港工作。

　　政務司司長張建宗、醫院管理局主席梁智仁及陳肇始曾在英國舉辦簡介會，看到出席的醫生反應很踴躍。她指，未來將會要求醫務委員會研究如何提升「有限度註冊海外醫生」的誘因，包括商討海外醫生是否要預先實習後，才正式在港執業。

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