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﻿美股中段升75點

2019-02-14 列印
　　美國周三股市先升後回，杜指中段報二五五○一點，升七十五點；納指則報七四二四點，升十點。

  滙控美國預託證券價格見六十六點五四港元，跌零點五六港元；騰訊則見三百四十三點四六港元，跌四點三四港元。紐約期金報每盎司一千三百一十四點四美元，升零點四美元；紐約期油則報每桶五十四點二一美元，升一點一一美元。
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