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華航勞資談判達部份共識

2019-02-14 列印
　　台灣中華航空資方與機師工會舉行第三輪談判，經過十一小時結束，取得部份進展，談判今天繼續。華航同意飛航時間八小時以上會派遣三名機師執勤，十二小時以上派遣四名機師。至於工會所提出的飛行時間較低，但工時較高的十條特殊航線，華航同意就其中五條作出改善。華航表示需考慮成本，如按工會要求，飛行七小時就要安排三名機師執勤，需增聘機師，每年最少增加三點六億元新台幣營運開支，工會對這個數字存疑。

　　雙方在保障本地機師就業上未有共識，工會提出逐年降低外籍機師比例，停止招聘外籍正機師，外籍副機師不可升任為正機師，但華航指屬於就業歧視。昨日再有三十三班航班取消，當中包括六班來回香港航班，工會稱罷工繼續。目前有六百二十二名機師參與罷工，佔總數五成四，目前只能維持八成航班營運。

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