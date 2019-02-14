  • 2019年2月14日 星期四
  • 23º
  • 71%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 港聞

日「驚安殿堂」傳落戶尖沙咀

2019-02-14 列印
　　早前有指日本平價藥妝雜貨店「驚安的殿堂」唐吉訶德（驚安の殿堂ドン‧キホーテ）將在香港開分店，並傳在招聘網站開始招聘九個職位。

　　昨日再有消息指，分店將開設在尖沙咀美麗華酒店的地庫，面積約一點五萬平方呎，預計今年七月會開幕，但未知會否和日本店舖一樣，二十四小時營業。因尖沙咀美麗華酒店地庫近日錄得大手租務，承租者是日資大型連鎖百貨，月租約為一百萬元。該舖位人流多，原本由日本時裝Collect Point租用，但去年已經約滿並搬出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd