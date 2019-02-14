日「驚安殿堂」傳落戶尖沙咀

筆者一月初時曾在本欄指出，早前莫雷拉不時有過勇舉動，像元旦日策騎「奔馳寶馬」的一場，干擾他駒的程度已足被罰，只是競賽小組網開一面而已。而這類鏡頭已接二連三出現，筆者當日更強調莫雷拉如不改善，敢言短期內勢必受罰。 果然沒有多久，莫雷拉便在一場四班泥地賽事中，因策騎「架勢」在直路上阻及「精壯神駿」而被罰停賽兩日。當時小組指出，衡量罰則時已考慮到莫雷拉的良好策騎紀錄。誰知上述罰則還待執行時，莫雷拉在剛周日又一次不小心策騎，在當日第七場策騎「精算閃擊」時阻及「大風暴」及「樂滿家」，以至再度被罰停賽兩日及罰款六萬元。莫雷拉接連因犯規被罰停賽，難免會打亂蔡約翰的部署。 幸好莫雷拉第二次...

2019-02-14