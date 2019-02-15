﻿消委會揭中介掠水 港女付兩萬配對屢食白果

寂寞的心留意，不要為求伴侶而誤墮配對服務陷阱。消費者委員會去年錄得六十四宗涉及交友配對服務的投訴，比前年大幅上升，有女投訴人花約三十萬元希望配對高質素對象，可惜結果未如理想，另一名女士幫襯男女配對網站，先付二萬元高級會籍年費，獲得每周約會高級男會員，卻一直配對失敗，職員稱其照片不夠吸引，游說她再付二萬五千元購買攝影套餐，她懷疑是無底深潭，於是退會，僅取回部份款項，得不償失。



消委會情人節公開網上交友配對服務陷阱，警醒寂寞的心，不要輕信網上宣傳，以免破財又未能覓真愛。消委會指出，去年一共錄得六十四宗對交友配對服務的投訴，比前年上升百分之五十，主要涉交友配對服務的質素與消費者預期有落差，不少投訴人指服務物非所值。



被指相片不夠吸引



消委會公開其中三個投訴個案，投訴人分別為兩女一男，他們分別不滿配對對象不符預期、會員數目存誤導，及被自動過數續會等。其中投訴人楊女士，她看到A網站的配對服務介紹，留下個人資料並獲職員約見面談，對方展示多張「高級男會員」相片，游說她加入年費二萬元的「高級會籍」，保證她每周可約見高級男會員數次。楊女遂選購該服務，卻一直配對失敗，職員指可能其相片不夠吸引，游說她以二萬五千元購買專業攝影套餐，她拒絕並索性取消會籍，僅獲退回部份款項。



另一個案的王小姐，以近三千元購買B公司配對服務一年會籍，職員稱每日可提供最多五位男會員資料，卻一直未能配對成功；公司其後提供的選擇亦明顯減少，甚至沒附上照片或不符其擇偶條件。她質疑公司標榜有十七萬「優質單身會員」為誇大數字，職員解釋該數字來自過往十多年、包括東南亞會員之總數，又指高級會員可隱藏相片。王懷疑涉誤導。



男顧客被扣雙重會費



第三個案投訴人張先生，向C公司支付八百八十八元三個月「試用費」做基本網上會員，效果不理想，職員游說他支付六千元升級會籍，保證一年內可約見八位女會員。張答應，卻發現手機程式安排配對的女會員大多年過五十歲，甚至有人曾離婚及有子女，不符其要求。該公司更從其信用卡扣取八百八十八元，張不滿成為高級會員後仍要支付基本費用，C公司反指張先生在網上登記時已接受自動續會之條文，拒絕退款。



消委會提醒市民，交友配對公司只可保證提供配對的對象人數，要促成會面甚至交往，須視乎配對雙方的意願，商戶提供一些聲稱有助提高配對機會的服務如專業攝影、人像改造或改善溝通技巧等，消費者應保持理性。商戶亦須留意服務內容必須清晰準確，否則會觸犯《商品說明條例》。