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情人節343對新人註冊 五年來最多

2019-02-15 列印
　　昨天情人節，有三百四十三對男女決定在這個浪漫日子共諧連理，成婚人數創五年來同日的新高。

　　昨日一共有三百四十三對新人註冊結婚，比去年同日的一百九十七對增加百分之七十四，亦是自二○一四年以來，情人節成婚人數最多的一年。當中有百分之三十八的新人選擇在婚姻登記處註冊，另百分之六十一則選擇由婚姻監禮人主持婚禮。此外，有一百二十三對男女選擇在元宵節（二月十九日）註冊成婚，比去年同日的一百一十六對增加百分之六。

　　有花檔檔主表示，今年情人節的訂花量理想，比去年增加三倍，而價格亦上升一成，最貴的九十九支玫瑰，售價一度高至近萬元，普通一打玫瑰亦賣五百元。

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