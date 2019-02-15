  • 2019年2月15日 星期五
  • 21º
  • 81%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌149點

2019-02-15 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二五三九三點，跌一百四十九點；納指則報七四○六點，跌十三點。滙控美國預託證券價格見六十六點二八港元，跌零點九二港元；騰訊則見三百三十六點六六港元，跌五點一四港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd