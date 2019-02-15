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兩月撿三手機 好心人物歸原主

2019-02-15 列印
　　有網民在社交平台群組「Tai Po 大埔」發帖表示，乘搭巴士時撿獲一部手提電話，並在貼文中表示，已經是兩個月內第三部撿獲的電話，呼籲機主可聯絡拿回電話。最後更表示明白失去後的感受，會想起好多回憶。

　　不少網民在帖文留言，大讚樓主路不拾遺的行為，「好善心」，「嘉許樓主」。樓主則回覆謙稱，「將心比己啦！那些年我唔見牀單都係人哋令我失而復得，所以我好清楚失去咗嘅感覺」。 其後樓主更表示已將電話交還機主，並指收到失主家人致電得知，對方原來是他所乘搭巴士的司機。他最後將電話交給下一班車的車長，帶回站頭，失主再到站頭取回。

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