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毒品快餐車 黑夜飛馳三漢逃

2019-02-15 列印
　　三名男子昨凌晨駕乘疑毒品快餐車疑超速行駛，被警方路障截查時逃走，雙方黑夜飛車追截至荃灣，疑車失控撞一停車場車閘損毀，車上三漢棄車逃去。警方在車內檢獲少量懷疑毒品，正聯絡車主助查及追緝三漢歸案。

　　昨凌晨零時許，警方在屯門龍門路近一停車場設置路障截查來往車輛。其間警員發現一輛載有三名年約二十至二十五歲男子的私家車，疑超速行駛，警員遂指示停車受查，惟司機未有理會及越線加速逃走，警遂尾隨追截。



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