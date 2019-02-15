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﻿投訴的士行李費增兩成﻿

2019-02-15 列印
■的士業界認為不少乘客對的士行李收費機制了解不足，建議加強宣傳。
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　　運輸署資料顯示，過去三年，涉及的士行李收費的投訴有上升趨勢，二○一六年錄得二百四十七宗，到去年升至二百九十四宗，三年間升幅近兩成。業界表示，不少乘客誤解法例，對的士行李收費機制了解不足，建議當局加強宣傳教育工作。

　　根據法例《的士則例簡介》，如果行李長、闊、高總和超過一百四十厘米，即使放在乘客車廂，司機都可以收取每件六元的行李附加費。有的士司機認為，不少乘客誤解法例，以為只是放在車尾廂的行李才需收費。

　　根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第三百七十四章（附屬法例D）第四十七（三）條，的士乘客可在乘客車廂內免費攜帶輕便私人手提行李，包括輕便的衣箱、帽盒、公文袋及類似物件等，才可免收取行李附加費。

　　香港的士業議會主席熊永達認為，政府在宣傳的士行李收費機制不足，不時引起爭執，建議當局加強宣傳教育工作。

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