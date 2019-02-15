數碼港公眾使命總監陳思源表示︰「數碼港招聘博覽不但為企業和有志投身創科行業的人士提供配對的平台，同時希望讓年輕人了解到，創科行業可以提供多元而且具良好前景。」
數碼港招聘博覽提供600職位
數碼港公眾使命總監陳思源表示︰「數碼港招聘博覽不但為企業和有志投身創科行業的人士提供配對的平台，同時希望讓年輕人了解到，創科行業可以提供多元而且具良好前景。」
消委會揭中介掠水 港女付兩萬配對屢食白果
寂寞的心留意，不要為求伴侶而誤墮配對服務陷阱。消費者委員會去年錄得六十四宗涉及交友配對服務的投訴，比前年大幅上升，有女投訴人花約三十萬元希望配對高質素對象，可惜結果未如理想，另一名女士幫襯男女配對網站...
2019-02-15
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瑞典駐華大使涉安排與商人會面 桂民海女兒爆被要求封口
正在內地被扣留的銅鑼灣書店店主桂民海，其女兒Angela在網上發文，指瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt ）上月聯絡她，安排她與兩名中國商人在斯德哥爾摩一間酒店見面，其間她不能自由進出，...
2019-02-15
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涉叛國透露美軍機密 美空軍前女情報官投靠伊朗
美國司法部周三落案起訴空軍一名前任女情報官，指她替伊朗從事間諜活動。調查人員證實她曾協助伊朗革命衞隊發動電子及科網攻擊，針對她在美軍內的同事，並試過暴露了一名美國特務的身份。 三十九歲女被告威特（Monica Witt）被揭露間諜身份之前，曾在美國空軍情報部門工作了十年。在二○一三年，她變節到伊朗，把美國針對伊朗的間諜活動機密資料交給伊朗當局。助理司法部長德默斯說：「當我們的其中一名國民背叛國家時，這是美國悲哀的一天。這宗案件凸顯出我們的專業情報人員所面對的危險，也顯示出我們的敵人一直致力找出他們（美國情報人員）的身份，慫恿及最終令他們倒戈，對付他們本來要保護的國家。」 司...
2019-02-15
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樓聲隨筆——屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳新都城2期3座低層D室，面積441方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價690萬，減價32萬，以658萬易手，呎價14921...
2019-02-15
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創9年最大跌幅 經濟動力或降 美零售遜預期 杜指跌41點
中美正式展開新一輪談判，向正面發展，據傳美國或同意延長「休戰期」60天，惟美國零售銷售數據遠遜預期，抵消利好氣氛，美股在連升兩日後，昨早段出現回吐，杜指一度跌逾200點。納指和標指亦曾分別跌約0.6%...
2019-02-15
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反駁批評 羅拔戰鬥「格」
拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基今季受到外界不斷批評，不過他就用表現回應，在一九年四場德甲貢獻三球四助攻。拜仁今晚德甲續有這名波蘭國腳領軍攻堅，勢作客大勝近況反覆的奧格斯堡，讓球主客和讓兩球「客勝」無問題。（Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 利雲度夫斯基去夏受到轉會皇家馬德里傳聞困擾，儘管最終繼續留隊，但今季先後被德國名將美亞及夏文批評，其中後者直言：「我認為他自去年起就失去集中力，他已不再是那名令敵衛懼怕的頂級射手。」 歇冬後四場入三球 儘管如此，「羅拔仔」歇冬後四場聯賽收錄三球四助攻，今季也合共於德甲攻入十三球，同時助球隊本輪前追...
2019-02-15
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智能高科 蒸氣熨斗
家電走向智能化是大趨勢，想不到連家用熨斗都不例外，Philips最新壓力式蒸氣電熨斗，能檢測熨斗的移動方式，並提供恰到好處的蒸氣輸出量，先進又方便！文：阿卓爸爸 部份圖片：陳鐵剛 查詢：2619 9...
2019-02-15
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追擊舊愛栢芝「三條King」 陳曉東湊兩女買名牌O氹孕味妻
43歲嘅童顏陳曉東入行廿年，將於3月舉行處男紅館演唱會，開心首圓紅館夢，私生活亦將有新驚喜！日前，東東老婆王妤嫻帶兩女由北京嚟港同丈夫度歲，一家四口連環去咗銅鑼灣及中環名店入貨。見陳太腰粗圓潤，試手袋...
2019-02-15
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社論——各方助牽線 防「無戀化」 昨天是情人節，消委會應節，公佈消費者對網上交友配對服務的投訴，不單止數字大幅上升，還有受害女士付了二萬元入會，但一直約會失敗，再被游說支付高昂費用拍攝靚相，她懷疑是無底深潭的消費陷阱，於是打退堂鼓，人財兩空。有關個案反映香港寂寞的心何其多，若不設法扭轉情勢，難保香港或步日本的後塵，出現年輕一代「無婚化」、「無戀化」的社會現象。
港男港女難覓終生伴侶，主要原因，是讀完書投入社會工作之後，日忙夜忙，為工作打拼，難有餘暇談情說愛。當事業稍有成就，打穩了經濟基礎，年紀大了，選擇對象範圍細了。早年港男北上求偶成風。隨着內地經濟蓬勃，港男不再吃香，近年輪到港女過深圳河尋找北方愛郎，但面對極大競爭。 要防止剩男剩女現象惡化，須從協助年輕男女拍拖入手。在大學階段，是給予支援的時機，各大學應鼓勵學生會和系會多舉辦男女同學交友聯誼活動，給年輕人提供約會機會，有助他們進入社會後結交異性朋友，增加戀愛成功率。 另外，新加坡政府主動組織男女交友活動，推高結婚率，香港未必適宜仿效，但康文署可以透過轄下文娛康樂活動，作間接推動...
2019-02-15
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馬場浮世繪——巫顯東趁停賽跑馬拉松
巫顯東周三晚策「盛大光輝」取得一席平頭冠軍後，在港的頭馬數字已累積至六十六場，尚差四W便可畢業。惟早前因陣上不小心策騎而被罰，由周日起將要停賽兩個賽馬天，故升為大師傅要稍候一會。而巫顯東則趁周日停賽比較空閒，早上將聯同馬會一眾見習學員，齊齊參加渣打馬拉松。小巫指過往一直都想參加，可是經常與賽馬撞期，今仗既有機會一償所願，當然想一試身手。 馬場浮世繪
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