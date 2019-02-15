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數碼港招聘博覽提供600職位

2019-02-15 列印
■下月舉行的數碼港招聘博覽，部份會即場面試。
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　　數碼港將於三月二日舉辦第五屆「數碼港招聘博覽」，約一百間從事金融科技、智慧生活、人工智能、大數據和數碼娛樂等創科企業，將提供約六百個職位，部分即場面試。為了令參與人士對創科行業的就業機會有全面的了解，大會安排連串活動，包括由國際知名科技企業代表分享行業發展，初創企業分享其職場文化及人才需求，現場亦提供職業評估諮詢。此外，今屆招聘博覽更新增「電競區」，提供電競行業的求職及進修資訊和職位空缺。

　　數碼港公眾使命總監陳思源表示︰「數碼港招聘博覽不但為企業和有志投身創科行業的人士提供配對的平台，同時希望讓年輕人了解到，創科行業可以提供多元而且具良好前景。」





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