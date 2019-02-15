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內地暫准進口清單增新項目 有利港中小企

2019-02-15 列印
　　中國內地大幅擴大暫准進口證（ATA Carnet）的適用範圍，除了展覽物品，還容許專業設備和商業樣本在暫准進口情況下，免卻關稅及其他稅項。香港總商會認為，有關安排將惠及本港中小企和商業機構。

　　暫准進口清單的新增項目，包括廣播用的媒體和攝影器材、科學和醫療設備、樂器和舞台用品，以及用於測試、檢驗、實驗、展示或廣告的物品等。然而，暫准進口證不適用於消耗品、零部件、生產用的機器和貨櫃。

　　國家海關總署亦放寬了制度下貨物進口內地的期限，由六個月延長至證件有效期十二個月內。

　　暫准進口證又稱貨物的旅遊證件，容許貨物暫時進境，毋須繳付進口稅、稅款、增值稅、押金或保證金，故可簡化和加快貨物清關手續。

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