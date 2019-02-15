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違法養豬隨時被定罪

2019-02-15 列印
■女藝人傅嘉莉懷抱其助養小豬女合攝。互聯網
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　　二十多歲的鄧小姐做「賣豬中介」，於社交網向人兜售「寵物豬」，稱在廣東某農場取貨，非法偷運來港。「交收」期間，鄧小姐還傳授養豬竅門，如出生首三個月只飲羊奶，其後可餵蘋果汁或糊狀食物；又稱小豬聰明，不消兩天已學會上洗手間排泄。鄧女還十分關心記者會否善待小豬，不可遺棄。

　　根據法例，市區屬禽畜廢物禁制區，禁止養豬；新界及離島養豬須領牌。違法養豬可處罰款五萬元，被定罪可處罰款十萬元。根據《狂犬病條例》，若未獲許可證進口活豬，最高可處罰款五萬元及監禁一年。若有人以中介角色安排走私，可被控串謀；另根據《廢物處置條例》，在禁制區或限制區養豬，最高可處罰款十萬元，如持續違法可每日另處罰五千元。

　　家庭醫生關嘉美指，豬隻可能帶有大腸桿菌、金黄葡萄球菌等，容易令老幼和抵抗力差的成人受到感染，加上本港曾爆發人類豬型流感（H1N1）疫潮，豬疫有可能傳人，不宜作寵物。

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