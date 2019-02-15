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政府研龕位滿20年始須續期

2019-02-15 列印
　　政府去年初已提出公眾龕位增設使用期限，建議骨灰放置滿二十年須繳費續期，之後每十年繳費續期。昨有指食衞局及食環署訂出龕位費用詳情，建議標準龕位首二十年安放期費用為二千四百元，大型龕位首二十年安放期費用為三千元。續期十年之收費則分別為千二及千五。無人續期的先人，其骨灰可能被撒到紀念花園或大海。相關修訂將於明日刊憲，本月二十日提交立法會，四月二十六日生效。

　　早於去年三四月，政府有意將新建公營骨灰龕位設二十年期限，其後家屬每十年再續期。食衞局局長陳肇始指，二十年限期寬鬆，加上可無限續期，當局亦會預早在到期前通知續期，巿民毋須擔心。

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