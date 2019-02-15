早於去年三四月，政府有意將新建公營骨灰龕位設二十年期限，其後家屬每十年再續期。食衞局局長陳肇始指，二十年限期寬鬆，加上可無限續期，當局亦會預早在到期前通知續期，巿民毋須擔心。
政府研龕位滿20年始須續期
早於去年三四月，政府有意將新建公營骨灰龕位設二十年期限，其後家屬每十年再續期。食衞局局長陳肇始指，二十年限期寬鬆，加上可無限續期，當局亦會預早在到期前通知續期，巿民毋須擔心。
消委會揭中介掠水 港女付兩萬配對屢食白果
寂寞的心留意，不要為求伴侶而誤墮配對服務陷阱。消費者委員會去年錄得六十四宗涉及交友配對服務的投訴，比前年大幅上升，有女投訴人花約三十萬元希望配對高質素對象，可惜結果未如理想，另一名女士幫襯男女配對網站...
2019-02-15
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瑞典駐華大使涉安排與商人會面 桂民海女兒爆被要求封口
正在內地被扣留的銅鑼灣書店店主桂民海，其女兒Angela在網上發文，指瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt ）上月聯絡她，安排她與兩名中國商人在斯德哥爾摩一間酒店見面，其間她不能自由進出，...
2019-02-15
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涉叛國透露美軍機密 美空軍前女情報官投靠伊朗
美國司法部周三落案起訴空軍一名前任女情報官，指她替伊朗從事間諜活動。調查人員證實她曾協助伊朗革命衞隊發動電子及科網攻擊，針對她在美軍內的同事，並試過暴露了一名美國特務的身份。 三十九歲女被告威特（Monica Witt）被揭露間諜身份之前，曾在美國空軍情報部門工作了十年。在二○一三年，她變節到伊朗，把美國針對伊朗的間諜活動機密資料交給伊朗當局。助理司法部長德默斯說：「當我們的其中一名國民背叛國家時，這是美國悲哀的一天。這宗案件凸顯出我們的專業情報人員所面對的危險，也顯示出我們的敵人一直致力找出他們（美國情報人員）的身份，慫恿及最終令他們倒戈，對付他們本來要保護的國家。」 司...
2019-02-15
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樓聲隨筆——屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳新都城2期3座低層D室，面積441方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價690萬，減價32萬，以658萬易手，呎價14921...
2019-02-15
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創9年最大跌幅 經濟動力或降 美零售遜預期 杜指跌41點
中美正式展開新一輪談判，向正面發展，據傳美國或同意延長「休戰期」60天，惟美國零售銷售數據遠遜預期，抵消利好氣氛，美股在連升兩日後，昨早段出現回吐，杜指一度跌逾200點。納指和標指亦曾分別跌約0.6%...
2019-02-15
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反駁批評 羅拔戰鬥「格」
拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基今季受到外界不斷批評，不過他就用表現回應，在一九年四場德甲貢獻三球四助攻。拜仁今晚德甲續有這名波蘭國腳領軍攻堅，勢作客大勝近況反覆的奧格斯堡，讓球主客和讓兩球「客勝」無問題。（Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 利雲度夫斯基去夏受到轉會皇家馬德里傳聞困擾，儘管最終繼續留隊，但今季先後被德國名將美亞及夏文批評，其中後者直言：「我認為他自去年起就失去集中力，他已不再是那名令敵衛懼怕的頂級射手。」 歇冬後四場入三球 儘管如此，「羅拔仔」歇冬後四場聯賽收錄三球四助攻，今季也合共於德甲攻入十三球，同時助球隊本輪前追...
2019-02-15
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智能高科 蒸氣熨斗
家電走向智能化是大趨勢，想不到連家用熨斗都不例外，Philips最新壓力式蒸氣電熨斗，能檢測熨斗的移動方式，並提供恰到好處的蒸氣輸出量，先進又方便！文：阿卓爸爸 部份圖片：陳鐵剛 查詢：2619 9...
2019-02-15
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追擊舊愛栢芝「三條King」 陳曉東湊兩女買名牌O氹孕味妻
43歲嘅童顏陳曉東入行廿年，將於3月舉行處男紅館演唱會，開心首圓紅館夢，私生活亦將有新驚喜！日前，東東老婆王妤嫻帶兩女由北京嚟港同丈夫度歲，一家四口連環去咗銅鑼灣及中環名店入貨。見陳太腰粗圓潤，試手袋...
2019-02-15
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社論——各方助牽線 防「無戀化」 昨天是情人節，消委會應節，公佈消費者對網上交友配對服務的投訴，不單止數字大幅上升，還有受害女士付了二萬元入會，但一直約會失敗，再被游說支付高昂費用拍攝靚相，她懷疑是無底深潭的消費陷阱，於是打退堂鼓，人財兩空。有關個案反映香港寂寞的心何其多，若不設法扭轉情勢，難保香港或步日本的後塵，出現年輕一代「無婚化」、「無戀化」的社會現象。
港男港女難覓終生伴侶，主要原因，是讀完書投入社會工作之後，日忙夜忙，為工作打拼，難有餘暇談情說愛。當事業稍有成就，打穩了經濟基礎，年紀大了，選擇對象範圍細了。早年港男北上求偶成風。隨着內地經濟蓬勃，港男不再吃香，近年輪到港女過深圳河尋找北方愛郎，但面對極大競爭。 要防止剩男剩女現象惡化，須從協助年輕男女拍拖入手。在大學階段，是給予支援的時機，各大學應鼓勵學生會和系會多舉辦男女同學交友聯誼活動，給年輕人提供約會機會，有助他們進入社會後結交異性朋友，增加戀愛成功率。 另外，新加坡政府主動組織男女交友活動，推高結婚率，香港未必適宜仿效，但康文署可以透過轄下文娛康樂活動，作間接推動...
2019-02-15
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馬場浮世繪——巫顯東趁停賽跑馬拉松
巫顯東周三晚策「盛大光輝」取得一席平頭冠軍後，在港的頭馬數字已累積至六十六場，尚差四W便可畢業。惟早前因陣上不小心策騎而被罰，由周日起將要停賽兩個賽馬天，故升為大師傅要稍候一會。而巫顯東則趁周日停賽比較空閒，早上將聯同馬會一眾見習學員，齊齊參加渣打馬拉松。小巫指過往一直都想參加，可是經常與賽馬撞期，今仗既有機會一償所願，當然想一試身手。 馬場浮世繪
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