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躁父雨傘打女 妻報警

2019-02-15 列印
　　香港仔發生虐兒案，一名躁父疑因管教問題，一時激動以雨傘襲擊十二歲女兒致受傷。其妻見狀不值丈夫向女兒施暴報警，警員到場調查後將受傷女童送院治療，傷者父親則涉嫌虐兒被捕及帶署調查。

　　現場為香港仔嘉隆苑嘉昇閣一單位，被捕男戶主姓盧，五十五歲，與三十九歲姓余妻子及十二歲女兒同住。

　　據悉，前晚十一時許，男戶主疑因女兒的功課問題，出言管教期間，父女一言不合爭執。

　　父女吵架激烈時，躁父突情緒激動，拿起一把雨傘教訓女兒，她不及走避腰部被打傷。單位內女童的母親見丈夫打傷女兒，不滿他暴力責備女兒而報警，警員到場調查後，以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名拘捕涉嫌傷女父親及帶署，其受傷女兒事後由母親陪同送院，經治療後無礙出院。

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