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贊比亞婦棄初生嬰控誤殺

2019-02-15 列印
　　贊比亞籍女子涉嫌於前年十月將親生女嬰遺棄軒尼詩道一間旅舍後巷的垃圾箱內，昨在高等法院被控一項誤殺罪受審。控方透露女子於入住旅舍內誕下女嬰，當時女嬰仍然生存，但女子於不足二十分鐘內以衣物包裹女嬰並外出將她棄置。女嬰一度被清潔工誤當死貓狗，從垃圾箱被取出並放置於另一路邊垃圾筒旁的白紙箱，直至被一名報販發現報警，惜送院終告不治。

　　控方陳辭指，現年二十四歲女被告Bailey Natasha Mwale於一七年九月訪港，當時她已懷孕並接近臨盤。她自十月十六日起入住軒尼詩道香港卓軒旅舍（Check Inn HK）一個混合宿舍房，並於十七日傍晚在宿舍內廁所誕下女嬰。控方強調女嬰出生後仍然生存，但女嬰生命維持了多久不得而知。

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