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﻿港航飛行培訓中心料第三季啟用

2019-02-15 列印
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        香港航空飛行培訓中心已成功通過《建築物條例》所訂的規定，並於本周二（十二日）獲屋宇署簽發「入伙紙」。該中心計劃於今年第三季度啟用。

        香港航空飛行培訓中心位於赤鱲角過路灣路二十八號，佔地五千八百五十八平方米，樓高十一層。隨着飛行培訓中心的地基和外牆工程竣工，現正展開大樓內部裝修，包括設立二十四個培訓教室、逐步安裝十二台模擬駕駛艙和適用於不同飛機型號的機艙逃生安全訓練設施。此外，中心還設有一個二十五米長的游泳池供訓練用途。

　　香港航空主席侯偉表示：「這座頂級的培訓設施正顯示香港航空的願景，為我們的空勤人員提供最先進的訓練課程，為本地航空業的持續發展培育人才，公司對未來充滿信心，並將繼續致力深耕長遠的可持續發展。」
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