﻿物料研製經多番嘗試 可水洗口罩可水洗口罩

○三年沙士一疫，港人記憶猶新，並養成戴口罩習慣，口罩由常見的綠色外科口罩，演變成近年具更強防疫功能的設計，但不論品質如何優良，口罩用一次便要棄掉，極不環保。香港一間紡織品公司研發了一種可水洗重用的口罩，且集百家之所長，迎合人體的需要。意念來源，全因為對環境的愛護。記者：李俊儀 攝影：何建勇



香港紡織及成衣研發中心的項目發展總監姚磊（Gloria）對步入最後測試的新口罩，感到十分滿意。她展示口罩的設計，原來口罩共有三層，與皮膚接觸的一層，是純棉質地製造，給用家溫和舒適的感覺；外層接觸空氣的一層，是口罩最堅固的部份，起着支撐作用；而中間的過濾層最重要，阻隔空氣中的微細粒子、細菌、病毒，甚至PM2.5亦能一一阻隔。



公司外聘獨立公司做測試，新口罩經水洗二十次後，阻隔效果依然高達百分之九十五。公司為了兼顧保護性、舒適度及水洗效果，對物料的要求極為挑剔，嘗試了多種的布料，甚至當中不乏自家創新，將不同幼度的纖維以及其他要素組合成新的布料，經歷七十多次的失敗後，終於找到今日中層的用料。 近期冬季流感盛行，無論為自己或為他人，外出戴口罩，已成必須動作，但隨着使用次數增加，一般口罩就失去保護作用。Gloria透露，在研發新口罩時，團隊參考多個地方出產的口罩，例如歐洲、日本及內地。最後她們決定各取所長，如日本產品對對人面部線條的研究，就令人十分欣賞。在參考了眾多的樣本後，她們不搬字過紙，還要在人家優點之上增值。除了精選布料之外，對如何貼合不同面形？如何將呼吸中帶有濕度和溫度盡快散走等？都經逐一測試，不但動員自己人員戴上，發表用後感受，甚至還要戴上測試儀器，由電腦長時間搜集數據。當旁人感慨研究不易時，Gloria笑了一下道，科學從來都不能用方便換來的。



口罩公司有意批量生產



被問及現時的研究狀況，Gloria表示已有一些做口罩生產的公司，向她們表示對技術有興趣，不但有本港公司，內地公司亦有。「因為有好的數據做支持，給企業一個很好的信心」，相信不久的將來就投產，於市面發售。一個口罩，如此費功夫，原來背後是一顆熱愛自然的心。



「這個是一個社會需求，每年亞洲地區，特別是人口密集的地區都會有流感的高峰期。在這麼大的用量下，我們真的要想是不是所有都是即棄的」。就是看到了這種的需求，使公司決心研發一款可循環再用但又能夠有效抗菌的口罩，為地球出一分力。