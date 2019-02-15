﻿政府今年推先導計劃﻿ ﻿回收廢塑膠再現曙光﻿

為提高廢塑膠回收量，政府擬於今年推出膠樽回收獎賞、廢塑膠回收服務先導計劃。有回收業界表示，隨着政府、商家相繼投放資源進行回收，近期愈來愈多行家開始重收塑膠，惟本港目前的塑料處理商為數不多，恐怕膠樽長遠「有人收無人接」。回收塑膠雖有曙光，但仍見暗湧，行內人指，膠樽回收機要夠多才可提升回收率，惟機器擺放地點影響回收量，運輸車隊可能長期虧本。



廢塑膠的體積大、密度低，回收成本高昂，故回收業內一直存在「有膠無人收」的情況，導致每年有超過七十萬公噸廢塑膠被棄置於堆填區，但近月情況似有轉機。香港廢塑料協會副會長黃頴灝指，近年飲料生產商太古飲料、屈臣氏，以及政府均相繼投放資源回收塑膠，回收業界眼見生意機會在前，紛紛加入此行列。



須在本地回收處理廢塑膠



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成認同，回收塑膠的業界有增長趨勢，以去年底環保署為「廢塑膠回收服務先導計劃」召開的簡介會為例，出席人數多達一百多人，「平時許多簡介會都只得十幾人出席，如今大家都想研究塑膠回收是否有利可圖。」



據了解，計劃標書將要求承辦商於本地回收、本地再造，承辦商亦需在中標後三個月內預備好所需設施及器材，設立網站供市民查閱回收資訊，並要跟NGO合作進行宣傳。



劉耀成料上述計劃於港九新界將以綠在東區、綠在觀塘及綠在沙田為基地，因他已有廠房進行塑膠再造，並有收集港島區內酒店、辦公室廢膠的經驗，且於就近位置設有回收中轉站，故他有意參與投標。



從事了二十多年廢塑膠回收的香港國際環保大使循環再造有限公司負責人伍振德，近年主力回收及再造工商業廢膠，他亦坦言有意投標，早前亦有出席計劃簡介會。「看看政府如何劃分區域，以人口比例估算回收量，再決定是否落實投標。」他預料中標後將投放至少一百萬元添置設備，但不期望先導計劃下的利潤可觀，「收支平衡已經接受，當作吸收經驗。」



由於先導計劃要求回收廠在本地回收及處理廢塑膠，伍振德計劃在廠房內將廢塑膠再造成塑膠晶片及塑膠粒，再出口東南亞。但伍振德指出，其公司兩個廠房處理目前的工商業廢膠量已幾近飽和，須另覓地方增設廠房。



瀚康再生資源有限公司則是目前市場上少有大規模處理廢塑膠的公司，每日處理量達四十噸，惟當中僅一半屬本地回收，其餘由外地進口，以維持廠房成本效益。市場總監郭志遠指，公司現通過向回收點的清潔工提供經濟誘因，收集廢塑膠，但長遠而言須靠政府教育，提高市民回收意識。郭亦有意投標，但同樣指長遠須擴大廠房面積。



政府亦有意引入逆向膠樽回收機，進一步推高回收量。曾與NGO合作試用膠樽回收機的再生資源科技有限公司，總經理何志偉表示，試用經驗發現回收機的回收率較三色桶多六倍，而有獎勵的回收機又比沒有的回收率多一倍，反映成效理想。惟他提醒，回收機的數量直接影響回收成效，「最好像便利店一樣多，才能鼓勵回收。」



