﻿黃錦星獲環保會議頒獎﻿ ﻿自爆鬥慳電費單「捧蛋」﻿

人稱「星爺」的環境局局長黃錦星，加入「熱廚房」前是綠色建築界的猛人，在他筆下創造多個「香港第一」，包括構建本港首座自然通風學校、首個可持續的公營房屋，及首座零碳建築。近日有「建築界奧斯卡」之稱的「國際節能建築及城市設計會議」向他頒授獎項，以表揚其貢獻，成為首位港人獲此殊榮，他反而將功勞歸於香港：「全靠香港悉心栽培我！」



據《東周刊》報道，位於九龍灣的「零碳天地」，是黃錦星親自操刀籌建及擔任項目建築師的心血結晶：「這兒的一磚一瓦，一草一木，我都有份參與，部份設計更是香港首次使用。」這亦是黃錦星加入政府前最後一批代表作。



雖已加入官場，黃錦星依然是環保建築界大師級人馬，最近還獲「國際節能建築及城市設計會議」頒發獎項。該會已有四十年歷史，過去只頒獎三十次：「包括我年輕時的偶像、世界綠色建築先行者Brenda and Robert Vale。」



「星爺」最近還收到電力公司的「喜訊」，他自爆一九年首張電費單「捧蛋」，電費「零蚊」，連天文台前台長林超英也望塵莫及。與環保人士鬥慳其實只是噱頭，背後用心是帶頭教市民愛護地球。他的家，客廳無安裝冷氣，只用風扇通風；而且「家規」訂明，夜間氣溫達攝氏廿八度或以上，家庭成員才可考慮在睡房開冷氣。「我沖涼都快手快腳，不用五分鐘搞掂。」



希望更多人加入「慳家行列」



坊間一直視「大嘥鬼」的原型，就是黃錦星本人。事實上，當年他上任後首個主禮的活動是惜食堂廚房啟用，忽發奇想設計出「眼闊肚窄」的「大嘥鬼」，結果「大嘥鬼」一夜爆紅。



那麼，「大嘥鬼」是否黃錦星的卡通版？他失笑反問：「似咩？」說畢，隨即在西裝口袋掏出一隻用剩餘布料做成的迷你版「大嘥鬼」，「申冤」說：「佢（大嘥鬼）隻眼咁大，我隻眼咁細，似咩？」黃錦星說，「大嘥鬼」其實是「任何人」，無分性別、年齡、種族，總之愈多人加入「慳家行列」，他作為「大嘥鬼之父」便心滿意足了。



在他眼中，慳，是一種生活態度，習慣了就變得理所當然，一點都不苦。他童年時曾住在深水埗板間房，家中只有一張雙層碌架牀，廚房廁所與其他住戶共用。黃錦星在七兄弟姐妹中排行中間，靠爸爸做店員養活一家，他自小執親戚二手衫着，物質生活匱乏，但人人內心富有滿足。



綠色建築師之路充滿挑戰



回想約十年前為匯基書院（東九龍）校舍擴建構建環保校園，興建無冷氣飯堂，挑戰重重，「地盤面積三尖八角，規劃難度高，加上學生哥血氣方剛好怕熱，倡校園無冷氣難度不低，最後設計出嶄新自然通風加風扇系統，即使大熱天時唔開冷氣一樣涼快。」善用自然通風，與太陽和諧共處，都要以科研做基本，再加上創新思維才成。



