﻿私樓公屋酒店齊漏水﻿ ﻿補救工程公司生意急增﻿

有工程業界踢爆，近年多個未交吉新樓進行外判「打針」工程，為滲水單位補漏，當中涉及私樓、公營房屋、停車場及酒店。業界相信問題源於趕工，令外牆或天台現蜂窩、石屎夾雜木糠。防水工程公司近年做個無停手，有公司生意急增兩成，然而「打針」執漏業界的水準同樣參差，有老師傅近年更接手「補針」工程，單位漏水問題沒完沒了。



「舊樓因石屎老化而有裂紋，情有可原，但新樓的石屎問題則與施工質素有關。」爽朗防水防漏工程公司負責人陳粵夫，從事防水工程十多年，不諱言近年新建的樓宇滲水問題愈來愈普遍，單位還未交吉，就要聘請他們進行俗稱「打針」的防水灌漿工程，即在單位的滲漏範圍安裝針頭，再用灌漿機將堵漏劑注入石屎內，填補裂縫空隙。



石屎混雜垃圾



陳粵夫留意到，樓宇天花以外，新樓的洗手間、窗台位置的滲水情況屢見不鮮，「洗手間靠近水源，較易出現滲水及漏水；至於窗台位置，由於工人安裝窗戶時工作馬虎，導致窗台的石屎出現裂縫，繼而滲水。」



主要承接大型樓宇防水工程的海達防水工程公司負責人黃先生亦認為，包括住宅及酒店在內的新樓，其天花石屎滲水問題較以往嚴重，在樓宇興建時已須「打針」執漏，「以一幢樓高三十層的住宅為例，每個單位起碼要用兩至三日『打針』，逐層做的話都要一年時間。」新建停車場亦不能倖免，陳粵夫指：「樓高三層的停車場，幾乎每層都漏水。」



承辦各類防水防漏工程的業界梁先生指出，工人趕工，以落石屎工序為例，一般需要時間「震石屎」，確保石屎內沒有氣泡，近年因相關工序時間不足，石屎內出現蜂窩，日後容易漏水。



除了趕工問題，近年承接多幢新樓「打針」工程的莫先生（化名）曾鑿開部份新樓的石屎，發現內藏有大量垃圾，疑為漏水原因。註冊小型工程承建商聯會會長陳國雄指，興建地台時石屎混雜垃圾的情況，在業內不足為奇。



除了私人樓宇外，廣泛使用預製組件的公營房屋，如手工不佳亦容易出現滲水問題。資深驗樓師詹濟南指出，預製組件的接合位較多，中間的接合工序如未處理妥當，漏水的機會更大，因此，他相信公營房屋「打針」的情況比私樓更普遍。



