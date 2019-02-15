﻿香港國際航空學院﻿ ﻿劍指最高級別認證﻿

成立不足兩年的香港國際航空學院，早前宣佈獲國際民用航空組織（ICAO）頒授認可資格，設計及開辦標準培訓課程。院長施健卓預告，院方花大半年時間精心設計，首個針對航空安全的標準培訓課程將今年開辦；學院現正籌備另外兩個有關客運大樓營運及危機處理的新課程，供業內相關專才報讀。施健卓明言，學院劍指ICAO最高級別的地區卓越培訓中心認證資格，未來數年將繼續開發優質課程，期望二○二二年達標。



一七年四月開始提供課程的香港國際航空學院，至今已為逾萬名學員提供約四百三十項課程。學院獲ICAO頒授航空培訓升級版方案（TRAINAIR PLUS）正式成員的資格證書，可開發及開辦符合ICAO標準的培訓課程，施健卓形容是對學院的一大肯定，「大部份學院也要花約三年時間才取得此資格，我們算進度迅速，全賴機場管理局和業內夥伴的支持，起了協同效應。」



取得正式成員資格前，學院以準會員的身份積極籌備升級。施健卓憶述，為了向ICAO展示學院具備開發合資格課程的能力，院方去年率先成立了ICAO認可的課程發展部門，花約大半年時間，着手設計首個針對航空安全的標準培訓課程，教授學員以行為檢測評估可疑人物，「美國等地愈來愈重視航空安全，這是ICAO首個有關此課題的標準培訓課程。」



完成課程設計並經ICAO評核後，學院去年八月正式升級，有關課程今年內開辦。全球至今約有七十個國家的學院獲准開辦ICAO的標準培訓課程，施健卓解釋，在TRAINAIR PLUS框架下開發的課程均有仔細而標準化的格式，奧妙之處在於所有合資格學院均可通過商業合作，開辦由其他學院開發的課程，促進全球民航運輸培訓的發展。



此外，該學院課程規劃及發展總監馬惟健補充，院方亦有開辦ICAO認可的培訓導師課程和培訓發展課程，讓有意提升教學專業能力和開發教育培訓課程的導師報讀。



籌備兩新課程 包括危機處理



剛剛才取得TRAINAIR PLUS正式成員資格，施健卓不諱言學院已致力爭取方案內的最高級別地區卓越培訓中心（RTCE）認證。要達到目標，學院須持續開發及開辦標準培訓課程，馬惟健透露，學院現正開發客運大樓營運標準培訓課程，及機場危機及持續業務運作培訓課程，兩者均屬香港國際機場的專長範疇。



「香港國際機場不時面對颱風等惡劣天氣，課程會教授學員面對危機時如何即時應對，以及如何令機場回復正常運作。」施健卓坦言，開發課程需耗用一定人力和物力，學院預留約四年時間，期望可於二○二二年獲取RTCE認證。



隨着機場第三條跑道數年後落成，機場亦正進行多項擴建工程，為日後航空業界製造大量職位空缺。根據機管局資料，機場現時約有七萬三千名員工，料至二○三○年將增至十二萬三千人。施健卓直言，學院肩負培育新血的重要角色，「現時業內從事地勤、貨運的人手最短缺，學院也會因應行業需要，提供不同培訓課程。」



學院過去曾與職業訓練機構合辦課程，今年九月則推出全新的航空營運文憑課程，供完成中六或具同等學歷的人士報讀。



