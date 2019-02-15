﻿網紅賭Sir拍片教學﻿ ﻿賭纜害人輸間廠﻿

外號「賭Sir」的九十後網絡紅人杜卓男，原本開設補習社和網上教學平台，某天誤闖一個戒賭分享會，目睹病態賭徒和家屬苦況，其後製作了一系列網上影片，以決定利用其數學專長解釋「長賭必輸」。助人戒賭，貢獻社會，對他來說比賺錢更愉悅。



「以投注大小為例，前九局開細，你認為第十局是大或小？」二十六歲的「賭Sir」杜卓男經常以數學公式解釋長賭必輸，他說，每場賭博均是獨立和隨機，前九局和第十局並無關連，任何投注分析或理論均不可信。以「數學戒賭」系列影片走紅的杜卓男，一四年中文大學風險管理科學系畢業，當時他未思考人生志向，處事兒戲：「發電郵找兼職，標題『請數學導師嗎』，內文一片空白。」



為維持生計，杜在同年開設補習社，初時處處碰壁，月入僅約五千元，一六年為招徠生意，在YouTube網絡分享影片平台開設網上教學頻道，以詼諧方式講解數學，例如翌年通過數字，預測當時三名行政長官候選人的勝出機會，令其影片備受網民關注，收入日漸穩定，但仍感前路迷茫，「當時覺得人浮於事，工作隨時可被其他老師取代。」



人生交叉點總是偶然出現，杜說一六年底報名出席明愛展晴中心舉辦的財經講座，卻誤闖戒賭分享會，看見病態賭徒和其家屬哭訴因賭欠債慘況，眾多無助的臉孔觸動其心靈，腦海忽然湧現過往愛刨波經馬經，幸好因深造數學明白輸多贏少，遂決意以數學助人戒賭。



某次誤闖講座獲啟發



前年開始，杜製作「數學戒賭」影片，被大批網民追捧，其中一段題為《如何擊敗賭場？買大細 73.8%贏》的短片，觀看人次逾百萬。有網民聲稱以特定方針和金額投注大小（俗稱賭纜），勝出機會接近七成四，他仔細計算證實有關說法謊言：「假設賭本有一萬元，雖然有百分之八十一點九機會贏錢，卻只贏二千元，百分之十八點一機會輸錢，會輸一萬元，即是贏粒糖，輸間廠！」



計數勸戒賭，不但令杜氏成為公益數學老師，更成為網絡紅人。他表示，至今推出逾五十多部相關影片，其頻道累積觀看次數高達五百萬，部份網民更留言表示，瀏覽片段後開始戒賭，當中有人過往平均每月因賭博失財五千元，後來減少投注，每日規定只賭一百元，每月賭本最多三千元，令他感到欣慰：「長賭必輸，希望他們最終會明白！」



網上發佈戒賭影片，令杜認識不少沉溺賭博的人士，當中包括曾任莊家的操盤手，以及經常上賭船搏殺的賭徒。杜去年初成為某機構協助開辦的「賭博及數學」課程導師，於是邀請過來人分享經歷，令學生明白賭博沒有必勝竅門。



曾經迷惘的「賭Sir」，感言助人戒賭的同時，也找到屬於自己的一片天，但願未來繼續相關工作：「以數學知識份子身份貢獻社會。」



