慶生宴廣招江湖猛人「賭船之父」斟大生意

新一期《東周刊》報道，被稱「賭船之父」、老牌幫會「公樂」元老人物葉壽早前慶祝七十五歲壽辰，在紅磡大排筵席七十圍。葉壽今次高調慶生其實另有目的。消息指，他有意再戰江湖，計劃集資二十億元在英國購置豪華郵輪，然後改裝成超豪賭船長駐香港，並考慮開拓日本等航線，且途經內地港口，擬搶吸原本前往澳門的賭客。事實上，澳門近年部份賭廳亦和豪華郵輪集團合作，帶豪客上賭船，避開濠江的博彩稅，從而賺得更多。







葉壽的七十五歲壽宴，一月三十日在紅磡一間酒店舉行，筵開七十席，不少「江湖猛人」出席，澳門博彩業亦有不少人士獲邀。有傳葉壽近年身體狀況一般，過去十多年處於半退休狀態，突然轉趨高調，其實另有目的，他致辭時便道出其新賭船大計：「現在我正籌備一艘郵輪，是供大家共享的，希望各位多多支持！」



葉壽再戰江湖搞賭船並不令人意外，皆因他正是香港「賭船之父」。「他年輕時加入香港海關做督察，後來踏上江湖路，成為老牌幫會『公樂』要員，專門經營外圍狗馬。」知情人士說。葉壽最為人所知的博彩業生意，是九十年代初在香港首創賭船「海皇星號」，招攬賭客在香港上船再出公海賭博。知情人士續說：「現時澳門龍頭賭廳之一廣東會，兩大幕後話事人『掙爆』及『連超』，當年都是在『海皇星號』做疊碼，後來二人齊齊上位，葉壽索性將船賣給他們，自己作半退休，但仍一直與博彩業界保持聯繫。」



擬集資搞超豪賭船



據悉，去年澳門賭收突破三千億元，市道好讓葉壽雄心再現，部署重出江湖。他窺準近年澳門部份賭廳和豪華郵輪集團合作，將手上賭客帶上船豪賭，相信仍存在很大商機。知情人士向《東周刊》透露：「葉壽早前派其契仔任先鋒，一方面在英國洽購合適郵輪，另一方面以籌辦壽宴為由，廣泛接觸博彩業及江湖人士，游說部份人入股參與新賭船大計，目標集資二十億元買船發展。他的鴻圖大計是建立一艘具遠航能力、集旅遊、悠閒、購物及博彩娛樂於一身的豪華郵輪，擺脫賭船烏煙瘴氣形象。」



葉壽所打的如意算盤，目標是搶吸部份原本前往澳門的賭客。知情人士認為葉壽將會獲得不少支持，「現時很多有頭有面的賭廳廳主，早年都是由劉駒和葉壽提攜上位，不排除他們為了報恩或開拓更多元化業務，力撐葉壽的復出大計。」有澳門賭廳廳主分析，從事郵輪賭場的最大優勢，就是避過濠江近四成的博彩稅率；另一優勢是郵輪要聘請的員工雖多，但毋須找相對高薪的港澳人士，可以全用內地及東南亞國家的廉價勞工。



澳門娛樂博彩中介人協會會長郭志忠說：「葉壽在澳門博彩業打滾多年，他搞新賭船當然獲不少業界人士支持。但我上過一些遠航郵輪考察，與不少賭客都有相同的感覺，就是好悶，不喜歡困在船上賭；而且論住宿、餐飲及娛樂配套，賭船即使再豪，都無可能豪得過澳門的酒店。」郭認為以豪華郵輪做賭船，長遠來說，難以大規模搶到澳門賭客。



