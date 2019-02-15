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糾黨欺凌中學女生 無業青年判勞教

2019-02-15 列印
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　　十八歲無業青年糾黨在街上截停兩名女生，迫令兩人往附近屋邨後樓梯談話，當中三名童黨十三至十六歲少女先後掌摑兩女生，其中一名女生更被摑二十次，才准兩女生離開，青年更恐嚇若女生報警「我就放啲毒品喺你屋企門口，之後就報警拉你阿爸阿媽走」。女生由父母陪同下往報警。

　　青年日前在屯門法院承認一項刑事恐嚇罪，昨被判入勞教中心。被告張溥軒，被控於去年三月二十八日在天水圍天晴邨後樓梯威脅一名鄧姓女生，會虛報鄧的父母犯罪，意圖使鄧不向警方報案。

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