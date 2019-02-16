﻿機師：影響視線 干擾儀器 東涌「煙花匯演」 航機升降危危乎

東涌每逢大時大節都有人放煙花，前年初一更有人在東涌警署後山舉行「小型煙花匯演」，歷時約一分鐘。前晚（十四日）十一時許，再有人在與機場島僅一「河」之隔的東涌發展碼頭附近燃放過百枚煙花，部份煙花更在十多層樓高天空綻放，其間有飛機經過。有民航機機師憂煙花干擾機師，甚至影響引擎附近的儀器，構成危險。



「以為爆炸！」、「今日都初十，仲放？」、「情人節煙花幻彩fing東涌？」「嚇壞了浪浪！」昨日凌晨，「東涌friends club」facebook專頁不少網民留言及上載影片，稱於十四日晚十一時左右，有人在與機場僅一「河」之隔的東涌發展碼頭放煙花，總數逾百枚，為時約兩分鐘。影片可見煙花怒放時有飛機經過，亦有置身約十多層樓的市民指「樓層同高度好接近」。



碼頭與機場相隔不遠



本地民航機師兼立法會議員譚文豪稱，煙花與機場距離很近，容易擊中飛機引擎，且煙花在上空中爆發瞬間，也會影響飛機儀器。「如果煙花在飛機行駛期間爆發，近距離強光亦會影響機師視線。」他稱已向民航處追查有關事件，並要求警方調查。



民航處回覆稱沒有收到抵港或離港航機報告指在機場附近空域看到煙花，但已要求警方加強巡查有關地點；機管局則表示未有接獲相關報告。警察公共關係科表示十四日晚十一時四十五分接獲市民報案，指東涌海濱路近東涌發展碼頭，疑有人非法燃放煙花爆竹。警方到場調查，未有發現相關人士。案件由大嶼山北分區人員跟進。



根據《危險品條例》，如非法管有煙花爆竹，一經定罪，最高可被判監禁六個月。另按《簡易程序治罪條例》，如非法燃放煙花爆竹致構成損害或危險，可被判監禁三個月。



東涌南區議員周浩鼎表示，新發展碼頭雖不接近民居，但位近海濱，且與機場只是一河之隔，有人放煙花恐對航班安全構成威脅，故要求警方嚴肅處理。他又稱東涌逢大時大節都有人違法放煙花，如上嶺皮等鄉郊一帶。東涌居民關注組劉永賢表示，曾有人在逸東邨放煙花，關注組亦曾接獲投訴，但新發展碼頭位置則應屬首次。



非法燃放 遍地開花



今年煙花特別多，上水、天水圍、大埔、東涌等地方之外，就連沙田、秀茂坪、柴灣等都有人在民居附近放煙花，早前有人在柴灣宏德居對開放煙花，有居民掛在屋外曬衣架的衣服被火屑燒焦。上月底有人在天水圍醫院門口燃放多枚煙花，警方事後拘捕三人。