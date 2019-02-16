﻿九巴申加價8.5%遭反對 ﻿議員促提升車安減脫班

九巴及龍運巴士去年申請加價百分之八點五，昨在立法會進行討論，遭大部份議員反對，並提出服務質素、脫班及行車安全等問題。九巴和龍巴承諾會投資改善車隊安全，車費已分別五年及九年未調整車費，遂有加價必要。







九巴及龍運巴士申請加價，加幅平均百分之八點五，九巴及龍運巴士董事總經理李澤昌昨日在立法會交通事務委員會中指出，過去四年薪金支出上調了一成八，未來仍有上調空間。政府有新指引要增加人手，九巴亦花近五十億元更換二千架新車，將平均車齡由十一年減至七年，折舊佔支出一成多，要求加價以維持有效營運。



要求公開脫班數據



李澤昌指按政府的新指引，車長工時不能太長，遂要新增聘數百名車長，工資佔整體開支近百分之六十，加上近期油價約兩成的增幅，所以加價壓力甚大。九巴及龍巴強調對上一次加價，分別在二○一四年七月和二○一一年五月，整體平均加幅為百分之三點九和三點二，由於兩巴主要收入來自票務，並承諾會投資改善車隊安全，故有申請加價的必要。



經民聯議員劉業強指，票價增幅過高，希望政府當局在評估九巴和龍運巴士的票價申請時，要審慎、仔細衡量市民對票價增幅可接受的程度，和可接受的能力。



民主黨林卓廷表示，百分之八點五的加幅並不合理，不過市民更重視巴士的行車安全，希望九巴交出具體時間表，如何去逐步取消特別更安排。新民主同盟范國威稱，兩巴在有盈利下的情況下仍申請加價非常不合理，要求兩巴清楚交代加價目的，如何改善服務。專業議政莫乃光要求運房局，定期公開各區巴士線脫班率數據，以加強監察。



運房局副秘書長蔡傑銘指，政府會按巴士公司營運狀況，市民接受程度及負擔能力等六項因素，考慮兩巴的加價申請。當局亦會研究是否定期公開巴士脫班數據。







