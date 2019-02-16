  • 2019年2月16日 星期六
  • 21º
  • 88%
熱門： 張繼聰謝安琪情人節李天翔紅衣女

日報新聞 > 港聞

鐵塊破窗飛入車　險殺九巴車長

2019-02-16 列印
　　荃灣發生鐵塊飛入巴士險殺車長意外！一輛滿載乘客九巴，昨晨沿屯門公路行駛途中，一金屬鐵塊突然從外飛插入車內。金屬塊擊毀司機位車窗擊中車長胸口受傷，再反彈擊毀車頭擋風玻璃，幸車內乘客沒有受傷。報警後受傷車長獲送院治療，警方現仍調查金屬塊來源。

　　受傷車長姓黃（六十四歲），任職九巴車長多年。昨晨七時許，他如常駕駛載着逾百名乘客沿屯門公路慢線駛向荃灣。當巴士駛至青龍頭對開時，鄰線一輛重型車輛駛過後，突然有一塊約三十厘米闊的金屬塊從司機旁窗門破窗而入，擊中黃的胸口後，再反彈到車頭擋風玻璃墮下。黃胸口被鐵塊擊中位置感到痛楚，手指亦被玻璃窗碎片割傷流血，仍忍痛將車駛至路邊「壞車線」停下及報警。

  救護員到場將清醒車長送往仁濟醫院，治療後無大礙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd