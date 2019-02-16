只處理台灣殺人案是「頭痛醫頭」 ﻿李家超稱﻿﻿修例為補法律漏洞﻿

保安局提出修訂移交逃犯兩條法例，建議用「一次性的個案方式」，處理內地、台灣等地區移交逃犯的要求。保安局局長李家超昨日到立法會解釋稱，如果只是單一處理台灣殺人案，只是頭痛醫頭；認為無視法律缺陷，容許將來再發生類似案件，將會無法保障市民的安全。又稱港府不會移交涉政治、宗教、種族或國籍案件。涂謹申形容保安局此舉是「醉翁之意不在酒」，更認為今次修例的影響更遠超「廿三條」。



立法會保安事務委員會昨討論保安局提出修訂移交逃犯兩條法例，將單次移交逃犯應用範圍擴展至內地及台灣。保安局局長李家超指，修例是為堵塞法律漏洞，又稱如只適用於台灣單一案件，只是「頭痛醫頭」。



李家超稱，現仍有最少三宗港人被殺案，因移交逃犯協議未能處理，其中兩宗的疑犯仍藏身內地。他強調必須處理整體法律漏洞，又指修例後將由特首啟動單次引渡請求，訂明只適用於四十六種刑事罪行，不涉政治、宗教、種族或國籍案件，並要求引渡國家確保逃犯不會被判或執行死刑，且一罪不能兩檢，有關人士可在律師代表下抗辯、申人身保護令和上訴終院。



李續稱，局方今年內將提交草案，望盡快通過。對於有質疑中國司法體制是否與香港達同一水平、可否移交逃犯去內地，李未有正面回應，只稱很多西方國家已與內地簽訂引渡條例。惟與香港簽署移交逃犯協議的二十個國家中，有一半與內地沒引渡協議。李稱回歸以來港府未間斷與內地商討移交逃犯的安排。



修例影響力遠超廿三條



保安事務委員會副主席涂謹申形容保安局此舉是「醉翁之意不在酒」，又指今次影響遠超廿三條。「廿三條是根據本港法庭判決是否有罪，但香港法庭是不可以審核其他地方，包括大陸整體法治制度、律師辯護制度，或是否公正審判之制度。」他指潘曉穎台灣被殺案，政府可尋求內地同意，與台灣展開討論，毋須修例。



