一月份公交費補貼 今起拍八達通領取

去年《施政報告》提出的「免入息審查公共交通費用補貼計劃」，向每月交通費超過四百元的市民，提供四分一補貼，上限為三百元。隨著計劃於今年元旦日起正式實施，今日起市民可透過各領取補貼途徑，以八達通輕拍閱讀器，將一月份的補貼自動儲入八達通內，而領取每月補貼的限期為三個月。



領取補貼的方式，合資格市民可於港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站，又可以在全港為計劃專設的二百四十二部補貼領取站領取補貼，而各大便利店及超級市場，其中包括7-Eleven、OK便利店和惠康等所有分店亦可讓市民領取補貼，而擁有八達通手機應用程式「O！ ePay」的市民，亦可透過軟件與補貼領取站配對。



是次計劃範圍涵蓋港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡、邨巴及員工巴士，而被納入計劃的車輛及船隻，在八達通讀取器上會展示有關計劃的標誌，以有助提醒市民。



運輸署表示，每月公共交通費用補貼金額將會以每張八達通所記錄的實際公共交通開支計算。



是次計劃市民毋須預先登記，市民日常透過八達通支付公共交通費用將會被自動記錄在內，而以現金或八達通以外的任何支付方式購買的指定車船票，只是需要進行簡單登記，將相關的費用與八達通記錄掛鈎，同樣能夠計算在內。



至於購買港鐵都會票、屯門至南昌全日通、機場快線來回票、機場快線團體票、新渡輪假日來回票及港九小輪旗下月票及假日來回票等的市民，亦可透過設置於銷售相關車船票的港鐵站、輕鐵客務中心及渡輪碼頭的「指定車船票自助登記站」進行簡單登記。



