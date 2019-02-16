借車予同事揸大膽車 中大教授判停牌九月

中大助理教授於逸夫書院外學車，其間車輛行駛不穩定，坐在前座作指導的數學系教授亦一同被捕。兩人均曾於外地攻學，誤以為於中大私家路駕車毋須車牌。兩人分別涉嫌無牌駕駛及教唆他人無牌駕駛等四罪，昨在沙田裁判法院認罪，各被判罰款三千元，及停牌或不可領牌九個月。



誤以為私家路駕車毋須車牌



司機張磊（三十五歲）為香港中文大學助理教授，被控於去年十二月十五日，駕駛時無駕駛執照及沒有第三者保險而使用車輛兩罪。



辯方指，張曾於德國完成博士學位，由於德國私家路駕車毋須車牌，誤以為香港法例相同，只因對香港法例一知半解而犯案。



同車被告于如岡（五十歲） 為中大數學系兼利希慎數學講座教授，私家車屬太太名下，被控允許無駕駛執照的人駕車及允許他人沒有第三者風險而使用汽車兩罪。于在台灣長大，於美國哈佛攻讀博士期間獲得車牌，誤以為可在港指導張駕車。



