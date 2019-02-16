借車予同事揸大膽車 中大教授判停牌九月

誤以為私家路駕車毋須車牌
司機張磊（三十五歲）為香港中文大學助理教授，被控於去年十二月十五日，駕駛時無駕駛執照及沒有第三者保險而使用車輛兩罪。
辯方指，張曾於德國完成博士學位，由於德國私家路駕車毋須車牌，誤以為香港法例相同，只因對香港法例一知半解而犯案。
同車被告于如岡（五十歲） 為中大數學系兼利希慎數學講座教授，私家車屬太太名下，被控允許無駕駛執照的人駕車及允許他人沒有第三者風險而使用汽車兩罪。于在台灣長大，於美國哈佛攻讀博士期間獲得車牌，誤以為可在港指導張駕車。
東涌每逢大時大節都有人放煙花，前年初一更有人在東涌警署後山舉行「小型煙花匯演」，歷時約一分鐘。前晚（十四日）十一時許，再有人在與機場島僅一「河」之隔的東涌發展碼頭附近燃放過百枚煙花，部份煙花更在十多層...
2019-02-16
中美新一輪經貿談判結束，國家主席習近平接見美方代表團時，指中美關係對維護世界和平，以及全球經濟有利。美國代表團表示在重要及困難議題上都有進展。中美同意下星期在華盛頓繼續磋商。 國家主席習近平接見美國經貿談判代表團，分別與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽及美國駐華大使布蘭斯塔德等代表會面。習近平提到中美關係對維護世界和平穩定，以至全球經濟有利，又指中方願意採取合作方式，達成雙方都能接受的協議。萊特希澤表示經過雙方磋商，在重要及困難的議題上都有進展，但仍有非常困難的議題有待處理，期望可再有進展。 至於美國是否將貿易談判期限延長六十日，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示暫未有決定，...
2019-02-16
美國白宮官員和國會領袖透露，總統特朗普同意簽署加強邊境安全的撥款議案成為正式法例，他同時會宣佈頒佈全國緊急狀態令，繞過國會透過其他途徑包括動用軍方經費，在美國和墨西哥邊界沿線動工興建圍牆，預料這項行動會引起激烈爭議。 參議院以八十三票對十六票、以及眾議院以三百票對一百二十八票，通過上述議案。參議院共和黨領袖麥康奈爾透露，他較早時與特朗普通電話，特朗普表示願意簽署，讓該項議案可以落實執行，避免聯邦政府再度停擺。不過，特朗普表明，會在同一時間宣佈全國進入緊急狀態。 在緊急狀態令下，特朗普有權繞過國會，循其他途徑調撥聯邦資源和經費，讓拖延已久、爭拗不斷的美、墨邊界圍牆建築工程可以...
2019-02-16
瑞士花園坐落於港島大坑道，是區內具規模的老牌豪宅，所有單位都屬大戶開則，市場現有一個罕有放盤，面積1265方呎，廳大房大。據了解，戶主豪斥250萬為單位進行裝修，客廳露台更可遠眺維港海景，視野開揚。 ...
2019-02-16
中美貿易談判進展不大，能否達成協議仍然難料，加上內地經濟數據表現參差，拖累中港股市回落，恒指連穿250天線（28325）和10天線（28059），更失守二萬八大關，最多挫586點，收報27900點，大插531點。恒指全周倒跌45點，中止連續六周升勢。 內地經濟數據遜預期 國家統計局公佈，1月份居民消費價格指數（CPI）升1.7%，創一年低，較去年12月回落0.2個百分點；工業生產者出廠價格指數（PPI）升0.1%，升幅是28個月來最低，低於市場預期升0.3%，按月則跌0.6%。 騰訊（700）周四發佈關於遊戲直播行為規範化公告，提出12條嚴禁出現的不良行為，適用於所有基於集...
2019-02-16
三線作戰的巴塞隆拿緊接將面對魔鬼賽程，故今晚西甲主場鬥弱旅華拉度列，主將美斯及蘇亞雷斯勢休戰。幸好，球隊有傷瘉回歸的快翼奧士文尼迪比利擔大旗，此子本季每逢歐聯前夕的聯賽表現特別醒神，勢可領軍大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！（Now632台周日凌晨3:45直播） 巴塞除了下周二歐聯鬥里昂外，下輪西甲又要作客西維爾，緊接西班牙盃四強次回合及聯賽亦要兩鬥死敵皇家馬德里。今仗遇上各賽事近十場僅一勝四和五負的華拉度列，主隊勢留力出擊，預計射手蘇亞雷斯及過去兩仗帶傷上陣的王牌美斯都會休息。 迪比利歐聯前特醒 幸好，巴塞還有奧士文尼迪比利撐起鋒線，此子各賽事收錄十三球、五助攻，包括六...
2019-02-16
春節的慶祝活動仍未完結，大家又有藉口繼續買靚衫，最近英國倫敦品牌Phase Eight推出春季折扣優惠，多款宴會裙款皆以四折至七折發售，Zoey為大家精選心水款式，即Check！ 英國倫敦品牌Phas...
2019-02-16
35歲嘅李彩華（Rain），去年初同拍拖3年、曾被無線捧為「新五虎」之一嘅何遠恆和平分手，回復單身嘅佢喺內地專心拍劇賺人仔同時找到Mr.Right，前日情人節宣佈閃嫁拍拖半年、經營鋼鐵生意嘅內地6呎男...
2019-02-16
在太古坊的ArtisTree看了一個時裝攝影展，名為Beyond Fashion，由四十八位攝影大師和新晉藝術家以迥然不同的視角，捕捉人體與時裝交織的構圖與互滲的色彩。 Miles Aldridge的...
2019-02-16
田泰安上周三策騎「華美公主」和「線路光輝」起孖，季內頭馬數字上升至五十場，只差兩場便追平個人一季頭馬紀錄，他坦言在馬季剛進行至一半便有此成績，確實相當欣喜，自己會繼續努力，務求成績繼續創新高，而在明日九匹座騎裏，以「文武傳奇」和「喜蓮騏星」的爭勝機會最感樂觀。 「文武傳奇」今季大熟，最近四場跑長途悉數勝出，今次列陣頭場四班二千米，田泰安說：「跟贏出今季首場頭馬時比較，『文武傳奇』的評分已上升了三十分，對任何馬匹都會構成壓力，不過難得牠連拼多場之後，目前狀態仍在勇點，日前我再策騎牠在草地跑道快試，走勢仍相當輕鬆，今次跑曾勝的二千米，負一二九磅不算太重，有機會完成五連捷。」 前...
2019-02-16