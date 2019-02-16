稱不能與沙中線混為一談 ﻿陳帆：大橋遲交表不涉工程質量﻿

港珠澳大橋香港段承建商中國建築，欠交逾萬份「檢查及測量申請表格」事件，運輸及房屋局局長陳帆昨日到立法會解釋，強調事件涉及承辦商未有按合約要求依時提交表格，不涉及工程質量問題。陳帆又認為，不應將沙中線表格缺失，與今次大橋問題混為一談。



港珠澳大橋通車四個月，大橋香港段的工程承建商中國建築，未有按合約要求依時繳交逾萬份「檢查及測量申請表格」（RISC）。陳帆昨日在立法會交通事務委員會上表示，政府數月前得知工程承建商中國建築未按時提交表格，但未有即時公佈，是需要做初步核證，以及檢視其他文件的確認工序。



陳帆稱，不應將沙中線紅磡站RISC表格缺失，與今次大橋問題混為一談。他會後向記者表示，港鐵和承辦商等在紅磡站上不但未能提供表格，連其他施工程序、圖則等紀錄也沒有，或涉結構和公共安全；大橋方面雖有表格遲交，但顧問公司的日常監管能確保施工質素不受影響。



陳帆強調，任何運輸基建安全絕無妥協空間，政府其後聘請獨立審查顧問檢視工程，確認駐工地工程人員有履行監督職責，不是遺失表格或涉及質量問題，但延遲交表情況不理想，已經有改善建議。



路政署署長陳派明在會後表示，對方解釋是因為工序緊急，而未有及時提交表格，但實際有做監察工程，包括實地視察過工地及有其他佐證文件。他重申，表格有一定重要性，承建商無及時提交情況不理想，路政署亦缺乏敏感度，但當局確信大橋工程質量無問題。



議員質疑監管不力



欠交的檢查及測量申請表格，佔工程合約須提交的此類表格約兩成八，多名議員質疑路政署監管不力，監督工序名存實亡。



公民黨立法會議員陳淑莊批評，政府早於二○一六年得悉大橋遺失檢查及測量申請表格卻從無交代，涉及隱瞞，反映政府掉以輕心。



