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助理警務處長 北海道車禍返港治療

2019-02-16 列印
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　　去年聖誕節在日本旅遊時遇到車禍的警務處高級助理處長李志恒，經留醫當地治療逾個半月後，傷勢康復迅速，本周三已由愛妻陪同乘飛機返港入院就醫。

　　頸椎受傷的李志恒（五十五歲），本月十三日（本周三）與妻子一起乘搭飛機返回本港，抵港後由救護車直接送往瑪麗醫院，並入住私家病房，由醫生進行全身檢查。據消息稱，李Sir手腳已活動自如，並可以自行下牀，經初步檢查證實健康良好。

　　李雖未能在港過農曆新年，但仍能趕及度過情人節，不少同袍亦替他打氣，其中警務處長「一哥」盧偉聰，便在前天的情人節當天前往探望問候，相信稍後陸續會有警隊高層及親友到訪。

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