﻿公院醫生士氣低落 胡定旭：因未展所長﻿

醫護人手不足一直是本港醫療最大問題，醫管局前主席胡定旭昨日回應稱，現時公立醫院醫生士氣低落原因，除了公營醫院薪酬與私營市場有差距外，亦因醫生未能盡自己所長照顧病人選擇離開有關。



早前有市民指，內地每日一百五十個單程證配額，增加本港醫療壓力。醫管局前主席胡定旭昨日在電台節目表示，一百五十個單程證配額不是大問題，持單程證來港人士使用香港資源不多，現時醫管局亦增聘不少新移民為醫護人員，反而對本港有很大幫助。



對於有醫生指，醫管局只增聘行政人員，未有增加醫生人手。胡定旭表示，醫管局增加人手合理，但增加醫護人手才有效解決問題。有意見指，醫管局會議繁多增加醫生工作量，胡定旭表示，當初前往醫管局時，都驚覺會議很多，但他要求員工加快會議速度及會議不要重複內容，他認為是管理方式不同。



倡引海外醫生免試執業



對於有人建議引入海外醫生，胡定旭表示，應提高門檻，容許在世界排名一百或以上擁有海外醫學院專科資格，並持有香港身份證的港人子女，免試回港執業，以紓緩公營醫院人手不足問題。他建議，新制度可限制這批海外醫生，於受聘後須在公營醫院執業一段時間，其後才能選擇去向。而且醫管局亦須營造環境，吸引海外醫生回港。



對於外界擔心引入海外醫生，會令醫療質素下降，甚至會有大量內地醫生來港執業，胡定旭表示沒有這個可能，因為本地的內科、兒科、急症科醫生需要相對資格，而內地並沒有專科資格制度，所以內地醫生想前往香港執業，必須在本港經考試評核。



