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東院醫生誤注氣 致病人直腸穿孔

2019-02-16 列印
　　東區醫院早前一宗有關電腦掃描大腸鏡檢查的醫療風險警示事件，一名病人直腸出現穿孔，分析委員會調查公佈結果及改善建議。

　　一名八十六歲女病人於去年十二月，在該院接受電腦掃描大腸鏡檢查，掃描前醫生將直腸導管放入病人直腸，人手操作在大腸注入空氣，然後在肛門位置的氣球注水，以防止氣體漏出。但醫護人員卻誤將氣體注入氣球令其爆破，引致直腸穿孔。

　　委員會指，醫護人員用「二氧化碳注入器」商用組件中的導管，有兩個均為藍色接口，分別是連接導管的球囊，以及作注入氣體之用，可能令放射科醫生混淆，將空氣錯誤注入連接球囊的接口。

　　委員會建議，切勿取用「二氧化碳注入器」的商用組件作人手注入空氣的導管。

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