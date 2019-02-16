東院醫生誤注氣 致病人直腸穿孔

一名八十六歲女病人於去年十二月，在該院接受電腦掃描大腸鏡檢查，掃描前醫生將直腸導管放入病人直腸，人手操作在大腸注入空氣，然後在肛門位置的氣球注水，以防止氣體漏出。但醫護人員卻誤將氣體注入氣球令其爆破，引致直腸穿孔。
委員會指，醫護人員用「二氧化碳注入器」商用組件中的導管，有兩個均為藍色接口，分別是連接導管的球囊，以及作注入氣體之用，可能令放射科醫生混淆，將空氣錯誤注入連接球囊的接口。
委員會建議，切勿取用「二氧化碳注入器」的商用組件作人手注入空氣的導管。
東涌每逢大時大節都有人放煙花，前年初一更有人在東涌警署後山舉行「小型煙花匯演」，歷時約一分鐘。前晚（十四日）十一時許，再有人在與機場島僅一「河」之隔的東涌發展碼頭附近燃放過百枚煙花，部份煙花更在十多層...
2019-02-16
中美新一輪經貿談判結束，國家主席習近平接見美方代表團時，指中美關係對維護世界和平，以及全球經濟有利。美國代表團表示在重要及困難議題上都有進展。中美同意下星期在華盛頓繼續磋商。 國家主席習近平接見美國經貿談判代表團，分別與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽及美國駐華大使布蘭斯塔德等代表會面。習近平提到中美關係對維護世界和平穩定，以至全球經濟有利，又指中方願意採取合作方式，達成雙方都能接受的協議。萊特希澤表示經過雙方磋商，在重要及困難的議題上都有進展，但仍有非常困難的議題有待處理，期望可再有進展。 至於美國是否將貿易談判期限延長六十日，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示暫未有決定，...
2019-02-16
美國白宮官員和國會領袖透露，總統特朗普同意簽署加強邊境安全的撥款議案成為正式法例，他同時會宣佈頒佈全國緊急狀態令，繞過國會透過其他途徑包括動用軍方經費，在美國和墨西哥邊界沿線動工興建圍牆，預料這項行動會引起激烈爭議。 參議院以八十三票對十六票、以及眾議院以三百票對一百二十八票，通過上述議案。參議院共和黨領袖麥康奈爾透露，他較早時與特朗普通電話，特朗普表示願意簽署，讓該項議案可以落實執行，避免聯邦政府再度停擺。不過，特朗普表明，會在同一時間宣佈全國進入緊急狀態。 在緊急狀態令下，特朗普有權繞過國會，循其他途徑調撥聯邦資源和經費，讓拖延已久、爭拗不斷的美、墨邊界圍牆建築工程可以...
2019-02-16
瑞士花園坐落於港島大坑道，是區內具規模的老牌豪宅，所有單位都屬大戶開則，市場現有一個罕有放盤，面積1265方呎，廳大房大。據了解，戶主豪斥250萬為單位進行裝修，客廳露台更可遠眺維港海景，視野開揚。 ...
2019-02-16
中美貿易談判進展不大，能否達成協議仍然難料，加上內地經濟數據表現參差，拖累中港股市回落，恒指連穿250天線（28325）和10天線（28059），更失守二萬八大關，最多挫586點，收報27900點，大插531點。恒指全周倒跌45點，中止連續六周升勢。 內地經濟數據遜預期 國家統計局公佈，1月份居民消費價格指數（CPI）升1.7%，創一年低，較去年12月回落0.2個百分點；工業生產者出廠價格指數（PPI）升0.1%，升幅是28個月來最低，低於市場預期升0.3%，按月則跌0.6%。 騰訊（700）周四發佈關於遊戲直播行為規範化公告，提出12條嚴禁出現的不良行為，適用於所有基於集...
2019-02-16
三線作戰的巴塞隆拿緊接將面對魔鬼賽程，故今晚西甲主場鬥弱旅華拉度列，主將美斯及蘇亞雷斯勢休戰。幸好，球隊有傷瘉回歸的快翼奧士文尼迪比利擔大旗，此子本季每逢歐聯前夕的聯賽表現特別醒神，勢可領軍大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！（Now632台周日凌晨3:45直播） 巴塞除了下周二歐聯鬥里昂外，下輪西甲又要作客西維爾，緊接西班牙盃四強次回合及聯賽亦要兩鬥死敵皇家馬德里。今仗遇上各賽事近十場僅一勝四和五負的華拉度列，主隊勢留力出擊，預計射手蘇亞雷斯及過去兩仗帶傷上陣的王牌美斯都會休息。 迪比利歐聯前特醒 幸好，巴塞還有奧士文尼迪比利撐起鋒線，此子各賽事收錄十三球、五助攻，包括六...
2019-02-16
春節的慶祝活動仍未完結，大家又有藉口繼續買靚衫，最近英國倫敦品牌Phase Eight推出春季折扣優惠，多款宴會裙款皆以四折至七折發售，Zoey為大家精選心水款式，即Check！ 英國倫敦品牌Phas...
2019-02-16
35歲嘅李彩華（Rain），去年初同拍拖3年、曾被無線捧為「新五虎」之一嘅何遠恆和平分手，回復單身嘅佢喺內地專心拍劇賺人仔同時找到Mr.Right，前日情人節宣佈閃嫁拍拖半年、經營鋼鐵生意嘅內地6呎男...
2019-02-16
在太古坊的ArtisTree看了一個時裝攝影展，名為Beyond Fashion，由四十八位攝影大師和新晉藝術家以迥然不同的視角，捕捉人體與時裝交織的構圖與互滲的色彩。 Miles Aldridge的...
2019-02-16
田泰安上周三策騎「華美公主」和「線路光輝」起孖，季內頭馬數字上升至五十場，只差兩場便追平個人一季頭馬紀錄，他坦言在馬季剛進行至一半便有此成績，確實相當欣喜，自己會繼續努力，務求成績繼續創新高，而在明日九匹座騎裏，以「文武傳奇」和「喜蓮騏星」的爭勝機會最感樂觀。 「文武傳奇」今季大熟，最近四場跑長途悉數勝出，今次列陣頭場四班二千米，田泰安說：「跟贏出今季首場頭馬時比較，『文武傳奇』的評分已上升了三十分，對任何馬匹都會構成壓力，不過難得牠連拼多場之後，目前狀態仍在勇點，日前我再策騎牠在草地跑道快試，走勢仍相當輕鬆，今次跑曾勝的二千米，負一二九磅不算太重，有機會完成五連捷。」 前...
2019-02-16