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涉助夫婦偽造文書購「白居二」 廣告公司東主候判

2019-02-16 列印
　　一對夫婦涉虛報入息申白居二避補地價，任職歐萊雅集團的妻子請求合作夥伴即廣告公司東主，為她偽造她在廣告公司任職並比原有月薪更低的工作及薪金證明文件，以獲取購買筲箕灣東旭苑「白居二」居屋單位的免補地價資格，以避開支付逾二百八十四萬的地價。廣告公司東主昨於東區裁判法院承認一項虛假陳述罪，其判刑押後至三月七日處理，以待索取背景報告及社會服務令報告。

　　三名被告分別為報稱國際化妝品零售商歐萊雅的產品銷售員的三十六歲女被告胡嘉朗，胡的丈夫譚浩傑任職設計部經理，而第三被告則為三十八歲的廣告公司東主謝國鴻。

　　夫婦胡嘉朗及譚浩傑同被控一項欺詐罪名，夫婦則否認一項欺詐罪，案件押後至三月二十九日作審前覆核。

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