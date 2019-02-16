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勒頸案21歲疑犯今提堂　被控企圖傷人罪

2019-02-16 列印
　　筲箕灣東熹苑對開行人天橋夜歸女子被勒頸險死案，東區警區重案組第一隊已接手調查案件。

　　涉案被捕二十一歲姓葉大專生，經警方通宵扣查後，昨日已被暫控以一項「企圖傷人罪」，今日在東區裁判法院提堂。

　　案發於本周三晚上十時許，二十五歲姓溫醫院女職員，下班後返回筲箕灣寓所途至東熹苑對開行人天橋時，遭涉案姓葉大專生從後用麻繩勒頸襲擊險死，幸她反抗掙扎，雙方滾地上時反將對方撳地上及與途人合力制服兇徒，報警後將疑人拘捕。

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