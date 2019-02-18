﻿無飯鐘 公廁開餐 清潔工悲歌

有網民在旺角一間公廁內見到一名清潔男工，以洗手盤當餐枱開飯，引起網民留言，不少人表示心酸。社區關注組織表示，事件反映清潔工人無飯鐘錢的問題未獲正視，逼使他們一邊開工一邊食飯，即使身處惡劣環境，只好啞忍。



上載該張「廁所開飯」相片的網民Chow Chowchi，接受本報查詢時透露，是其友人上周五下午六時四十五分在旺角一公廁內拍攝到這相片，當時一名穿著藍色清潔工制服的伯伯，頭戴鴨舌帽，把廁所洗手盤當作桌面，坐在膠椅上，對着大鏡，擺開兩道餸菜，拿起一個飯碗，低頭吃飯。



網民慨歎「搵食艱難」



Chow Chowchi對本報表示，很多網友和朋友呼籲他不要把公廁地點曝光，以免清潔伯伯被炒魷魚，故他把伯伯的臉容遮蓋。該相片上載網上不足一天，吸引逾四千個網民留言。有網民稱：「香港仲係唔係適合俾人住，政府真係應該諗吓，真係民不聊生。」另一網民稱：「好複雜的心情，這香港到底怎麼了……」另有網民慨歎：「唉，我都見過啲清潔伯伯喺廁所食飯，真係搵食艱難，繁榮社會嘅悲哀。」



社區關注組織協會幹事吳衛東表示，事件反映兩個問題：一，投訴文化嚴重，工人穿著制服走去其他地方休息或吃飯，被人見到甚至拍攝到，分分鐘被指偷懶，工人不敢在公廁門口掛牌「正在清潔」，因為他一旦被發現在廁內食飯，會被人投訴，只能忍住「夜香味」用餐。二是，外判清潔工一般沒有飯鐘錢，他們人工低，不想離開工作地點吃飯，令收入減少。他表示，若果市民關心基層工人，應該一人一信，要求政府規定基層工作享有飯鐘錢。