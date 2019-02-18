﻿渣馬新增截跑點﻿﻿ 20人讓道再起步﻿

一年一度香港渣打馬拉松昨早舉行，吸引六萬四千七百人參賽。早前大會新增截跑點，令半馬挑戰組時間縮短，有跑手對此安排不滿，但亦有人支持。大會指出，沒有跑手因為被截而需要登車離開賽道，只有二十多名跑手等領先全馬跑手經過後，才再次出發。



距離渣馬開跑不足一周，大會宣佈設有「分段截跑時間」，加設兩個分段截跑點，分別為起步後的一小時十五分鐘，以及兩小時，令半馬挑戰組參賽者的比賽時限較由原本的三小時，減少三十五分鐘至兩小時二十五分鐘。大會解釋，有關安排「為了符合國際田聯（IAAF）金級道路的要求，確保賽道上無其他跑手在馬拉松精英跑手之前，有機會影響其表現」。



500跑手臨時改參賽組別



此舉引來跑手不滿，有約五百名跑手為此臨時改變組別，成為半馬1組，亦有人表示理解大會做法。參加半馬1組的陳先生表示，大會應早些通知其他參加者。有跑手在馬師道的截跑線被截停，表示第一次參加挑戰組，認為大會安排倉卒。被截跑選手可以選擇大會安排的車輛接送，香港業餘田徑總會行政總監伍于豪表示，並無跑手登車，卻有二十多名跑手選擇待領先全馬跑手經過後，再次出發。



亦有人理解大會做法。有參加三年參加半馬經驗的趙先生認為，如果兩個半小時仍未能完成賽事，不應該參加挑戰組。有全馬挑戰組跑手認為，在新安排之下，跑道變得更為暢順，認為安排對全馬跑手有利。有臨時改為半馬1組的跑手表示，理解大會為了保持「金級賽道」而作出限時的安排。伍于豪表示大會會作出全面檢討。



另外，為響應環保，今年大會首度派發約三萬個可重用摺杯，並增設水站至十一個，亦增設自助水機。有全馬跑手表示，一旦停下就無法再起步，所以未有使用。大會昨日繼續派一次性紙杯給跑手，現場可見，數以千計紙杯被棄置，工作人員不斷清理棄杯。



