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微雨路滑扭傷多 29選手送院

2019-02-18 列印
　　昨日天氣較為潮濕，濕度高達近百分之九十，天不時下起微微雨，不少人因而足踝扭傷。有跑手表示，天氣焗促影響表現。大會下午表示截至下午四時半，累計有二十九人不適送院，其中兩人情況嚴重，另二十人出院，七人情況穩定。

　　二○一五年有跑手十公里賽中暈倒送院，其後不治。為避免悲劇再現，有自發組織「醫護！任何人」的醫護界跑手，表示願意在賽道上為跑手做心肺復甦。

　　組織發起人香港急救醫學院院長蕭粵中表示，在全馬、半馬、十公里賽中共有約五十名成員，背後會貼上「醫護+任何人」的號碼布。由於天氣情況理想，暫未有成員要向有需要跑手施救。他認為，大會今年的醫療安排有進步，例如救傷車數目比往年多。

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