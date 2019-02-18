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經濟學者：料港府續「派糖」

2019-02-18 列印
■冠域商業及經濟研究中心主任關焯照。
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　　冠域商業及經濟研究中心主任關焯照預計，即使本港經濟增長放緩，但港府會繼續推出逆周期措施，他預計未來幾年政府仍將繼續向市民「派糖」，下周三公佈的財政預算案亦會有，估計包括減稅、收窄稅階、寬減差餉等，以促進市民繼續消費，以推動經濟。焯照強調，經濟愈差，政府就愈要帶頭消費，這就是逆周期政策，正如內地政府也同樣用這招來促進經濟。



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