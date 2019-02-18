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駐港解放軍海空演練 檢驗作戰能力

2019-02-18 列印
■駐港解放軍日前舉行今年首次聯合演練。
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　　駐港解放軍海陸空部隊，日前舉行今年首次聯合演練，檢驗部隊整體作戰能力。

  海空聯合演習模擬有直升機攻擊艦艇，海軍及空軍部隊還擊，空軍又搭載陸軍人員到青山一帶，執行聯合反恐行動。

　　解放軍強調，整個訓練過程嚴格遵守香港航道、港口及航空管理等法律規定，並事先通報特區部門。



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