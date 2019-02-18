張建宗：機電學徒人數增三成

「第69屆柏林電影節」昨日閉幕，今屆中國電影在柏林大放異采，內地導演王小帥執導的《地久天長》，主演的新疆男星王景春及內蒙古女星詠梅，齊齊獲封影帝影后，創下首度有同片華人演員在柏林包辦帝后的紀錄。《地久天長》講述兩家人原本是親密無間的好朋友，80年代時同時結婚生子，但後來經歷社會變遷，變得恩怨難清。王景春與詠梅在片中扮演一對夫妻，大會宣佈得獎的一刻，王景春表現興奮，他在台上感慨地表示：「五年前因《白日焰火》一片坐在台下，看着另一演員廖凡獲獎，今年我站在這了。」至於詠梅領最佳女主角時，激動得一度爆喊，王景春即衝上台擁着「老婆」安慰。 而另一套內地電影《再見南屏晚鐘》，則獲頒以同...

2019-02-18