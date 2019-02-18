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張建宗：機電學徒人數增三成

2019-02-18 列印
■政務司司長張建宗在網誌說，機電業前景非常樂觀。資料圖片
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　　行行出狀元，「工字不出頭」已經過時。政務司司長張建宗表示，本港機電學徒人數由以往約一千九百人，逐步升至近年約二千五百人，增幅超過三成。他很高興看到青年人勇於實踐夢想，不再拘泥於以前所謂藍領白領的迷思。

前景非常樂觀

　　張建宗在網誌說，機電業遍佈香港每個角落，行業前景非常樂觀。有人認為「工字不出頭」，即使本身對機電業很有興趣，也會因傳統觀念而卻步。

　　他表示，近十年有多個大型基建相繼完工，在基建工程項目中，機電設施所佔比重一般約為三成。在醫院項目中，與機電、電子醫療器材相關的金額更可高達四成。他又說物聯網、機器人以及通訊科技等都需要機電相關技術支撐，可見機電業在推動香港未來創科發展，扮演重要角色。

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