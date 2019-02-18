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司機涉無第三者保險被捕 ﻿客貨車起火﻿﻿揭掛私家車牌﻿

2019-02-18 列印
■警方現場調查時，揭發客貨車行車證與車牌不符。
■一輛客貨車在行駛期間疑機件故障着火嚴重焚毀。
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　　荃灣發生私家車牌套用在客貨車上，司機在無第三者保險下駕車行駛案。一輛客貨車在行駛期間疑機件故障着火，並迅速陷於火海，司機及時逃生沒有受傷。警方在消防員撲滅火警後調查時，發現車牌與行車證不符，調查後將司機拘捕及帶署調查。

　　被捕司機姓楊，四十二歲，昨午十二時許，他獨自駕駛客貨車沿荃錦公路往錦田方向駛至近荃錦坳時，車頭突然起火焚燒，司機見狀將車停泊路邊及棄車。火勢猛烈，全車迅速陷於火海，幸司機及時落車逃生，沒有受傷。

　　消防員接報到場迅速將火撲滅，但客貨車嚴重焚毀，調查後相信火警因機件過熱引致，並無可疑。

  但警方現場調查時，揭發客貨車行車證與車牌不符，查問時有人表示客貨車因未獲車牌，故暫時掛上其私家車牌。警員將案件列汽車著火，同時以涉嫌行使虛假文書、駕駛未有登記車輛及駕駛時沒有第三者保險，將司機拘捕帶署調查。

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