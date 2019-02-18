  • 2019年2月18日 星期一
  • 17º
  • 88%
熱門： 渣馬交通補貼雪藏牌司機泰式辣醬劉德華

日報新聞 > 港聞

大專節省資源「短工化」 六成教師合約僅一學期

2019-02-18 列印
■立法會教育界議員葉建源指，逾四成受訪短期合約及兼職教師，任職九年以上仍未能轉為實任制。資料圖片
Previous Next

　　近年大專院校為節省資源及方便管理，增聘短期合約教師及兼職教師。教育專業人員協會批評有關做法，指大專院校兼職教師幾乎不享任何員工福利，包括申請宿舍房屋津貼及醫療津貼，認為院校可節省開支，卻影響教學質素，將全職工作變成散工，對員工不公道。教協去年十月至十一月經網上問卷訪問五百三十四位大專教師，當中有八十四位屬兼職教師。

　　在這批兼職教師中，有六成的合約僅得一個學期，結束後須另覓教席。另外，其中百分之六的兼職教師須兼教五至六間院校，以維持生計。

　　立法會教育界議員葉建源說，超過四成受訪短期合約教師及兼職教師，任職九年以上仍未能轉為實任制，但過往教師一般任職三至六年已能獲終身教席，形容「短工化」情況非常嚴峻。

　　教協表示，各間院校應增加投放於教學的資源，增聘全職教師，停止濫用兼職制度，勿為爭取國際排名，犧牲教學質素。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd