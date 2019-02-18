  • 2019年2月18日 星期一
  • 17º
  • 88%
熱門： 渣馬交通補貼雪藏牌司機泰式辣醬劉德華

日報新聞 > 港聞

勞福局支援僱主聘用殘疾人士

2019-02-18 列印
Previous Next

　　勞工及福利局局長羅致光（見圖）表示，正制訂新的《香港康復計劃方案》，目標今年底完成，其中一個主題是殘疾人士的就業支援。

　　羅致光在網誌表示，每個人不論健全與否，都擁有不同潛能和才幹，形容「天生我才必有用」，呼籲僱主和機構善用政府提供支援措施，積極考慮聘用殘疾人士，為他們提供職位和改變人生的寶貴機會。

　　羅致光提到，當局目前有多項措施支援和鼓勵僱主，包括資助購買輔助儀器或改裝工作間的「殘疾僱員支援計劃」、提供培訓津貼的「就業展才能計劃」，及資助非政府機構成立社會企業的「創業展才能」計劃等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd