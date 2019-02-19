﻿主人今飛港報警 港婦涉台灣偷名貓 扮大肚走私入境

一名香港女子向台灣一貓舍訂購三隻白毛波斯貓，交易不成功，其後她涉多次借宿貓舍，熟知環境後，疑本月五日帶鎅刀入舍，偷走兩隻合共值新台幣三十六萬元的波斯貓，並藏在懷中佯裝孕婦，偷偷出境台灣，成功入境香港。據台灣媒體報道，其犯罪過程被監察鏡頭拍下，她承認偷貓，舍主今日由台來港報警，追究到底。



涉事港女姓李，三十六歲，去年中向台灣新北市一間「愛的貓舍」訂購一隻貓，透過正式檢疫、空運程序來港。之後李女再付款十四萬新台幣，「加購」三隻波斯貓，她以學養貓為由，要求在貓舍借宿，前後共四次。舍主觀察後認為李女非細心照顧貓隻，且她已有五隻貓，不宜添養，故取消交易。



15分鐘犯案 即往機場順利過安檢



台灣媒體報道，李女本月五日攜同鎅刀及手套，趁貓舍只有舍主張女一人，偷走一對名種波斯貓，包括五個月大雌貓「Anngi」及四個月大雄貓「大力力」，市值共逾三十六萬新台幣（約九萬一千六百港元）。台灣新北市警方稱，監察鏡頭拍得疑似李女，她當時身穿黑大衣持白色袋，乘的士抵上址，破壞紗窗入屋，疑偷走兩貓，過程約十五分鐘。她其後再乘的士抵達桃園機場。台灣入出境管理局證實，李女當日下午三時左右抵台，同日晚上七時乘機返港。



新北地檢偵辦



報道指，李女疑將兩貓藏在腹中，以大衣遮掩，機場監察鏡頭拍到她離開洗手間時變得腹大便便，儼如孕婦，再神情自若排隊接受安檢，順利過關，成功離台返港。舍主懷疑李女給貓餵安眠藥，才能讓貓咪全程安靜不動。案件本月十六日依盜竊罪嫌交送新北地檢偵辦。



事後李女堅稱一直在港，否認偷貓，直至舍主公開閉路電視影片，聲稱報案，李女始承認，苦求刪除有關資料，又將兩貓交予張女香港友人家中照顧，但要返台須檢疫，估計需時數個月。



事件仍未落幕。事後李女屢留言苦纏舍主割愛出售貓女Anngi，其夫也加入游說：「我老婆真的好喜愛Anngi，請你開個價錢給我們，另一隻我肯定可以還給你。」舍主追問李女如何偷運貓兒上機，李女稱：「很想知道嗎？用不用我們之後合作，不用找亞X的運費這麼貴。我每帶一隻來港收四千，不包機票。做不成買賣，也可做生意拍檔。」



舍主張小姐接受本報訪問稱：「偷了我的貓還要找我合夥，因為她發現很好走私，所以萌生賺錢的歹念。」她稱李女夫婦已封鎖她facebook，故她今日會抵港，報警求助。