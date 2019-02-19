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﻿牽涉三宗罪　港台未有引渡例

2019-02-19 列印
　　對於有港女被指赴台偷波斯貓，執業大律師陸偉雄表示，涉事香港女子涉嫌違反的本港法例，包括《盜竊罪條例》、《公眾衞生及市政條例》及《香港海關條例》。若干犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，可處監禁十年。陸續指，任何動物不能貿然輸入本港，進口動物必須獲簽發動物健康證書，經過檢疫期後，主人才可領回該寵物。另外，事主佯裝孕婦偷運違禁品，涉嫌觸犯《香港海關條例》的走私罪行。

　　至於早前港府疑修訂《引渡條例》，將香港少女潘曉穎在台灣被殺一案中的疑犯，從香港引渡回台灣受審。陸被問到，若新修訂《引渡條例》通過後，涉偷貓者會否被引渡，他指，按現時修例初稿顯示，只有四十六種罪行適用於《引渡條例》，要視乎事主是否涉及這四十六種罪行。
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