粵港澳大灣區包括香港、澳門和廣東省廣州市、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶（珠三角九市）。綱要形容大灣區在國家發展大局中具重要戰略地位，希望建立粵港澳大灣區，把國家所需和港澳所長結合，發揮市場化機制的作用，建設世界級城市群，亦貫徹「港人治港」高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。
鞏固港金融航運地位
中央在綱要中希望鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，以及大力發展創新及科技事業，並充份發揮深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等重大合作平台作用。
綱要提到，以連接內地與港澳以及珠江口東西兩岸為重點，完善大灣區鐵路骨幹網絡，依靠高鐵、城際鐵路和高等級公路，構建區域經濟發展軸帶，更好發揮港珠澳大橋作用，力爭實現大灣區主要城市間一小時通達，亦將創新通關模式，更好發揮廣深港高速鐵路、港珠澳大橋作用。
此外，綱要亦提到支持香港成為大灣區綠色金融中心，建設國際認可的綠色債券認證機構；支持大灣區企業使用香港的檢驗認證等服務，並建立大灣區金融監管協調溝通機制，加強跨境金融機構監管和資金流動監測分析合作。另外，設新通關模式，又研究取消粵港澳手機長途和漫遊費的可行。