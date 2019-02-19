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發改委官員周四講解綱要

2019-02-19 列印
　　醞釀多時的《大灣區發展規劃綱要》終出爐，港府本周四將就《綱要》舉辦宣講會，廣東省省長馬興瑞及澳門特首崔世安均會出席。特首林鄭月娥昨表示，歡迎中央公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，為粵港澳大灣區建設提供指導性方向，並感謝中央在《綱要》的編製過程中重視港府意見。

　　港府周四早上於海洋公園萬豪酒店就《綱要》舉行宣講會，國務院港澳辦副主任黃柳權、廣東省省長馬興瑞及澳門特首崔世安均會出席，國家發改委副主任林念修亦會到場進一步講述發展方針及內容。港府官員、立法會相關委員會成員、港區人大代表、政協委員、商會成員及外國領事等均會出席。



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